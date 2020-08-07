Москва, , 18:52 — REGNUM В Москве стартовало строительство трассы, которая будет выполнять функции дублёра Калужского шоссе. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Отмечается, что было запущено возведение первой очереди автодороги Мамыри — Пенино — Шарапово в Новой Москве. Протяженность данного участка составит 8,3 км. Дорога пойдет на юго-запад от Николо-Хованской улицы до строящейся трассы М-3 Украина — Середнево — Марьино — Десна, к которой примкнет в районе деревни Пенино.

Новая дорога будет четырехполосной — по две полосы в каждом направлении. В местах жилой застройки будут оборудованы шумозащитные экраны.

«Новая дорога соединит между собой трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, М-3 Украина — поселок Ямонтово и строящуюся дорогу М-3 Украина — Середнево — Марьино — Десна. На пересечении с магистралями построят путепроводы и мост через реку Сосенка», — сказано в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: До 2027 года в Москве планируют запустить две новые линии метро