Москва, , 18:27 — REGNUM В России может появиться новый профессиональный праздник — День изыскателя. Проект соответствующего постановления правительства разработан Минстроем России.

Изыскательские работы представляют собой комплекс исследований местности, предполагаемой под будущую застройку.

Как следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, инициатива призвана поспособствовать развитию отечественных традиций, связанных со строительной отраслью, а также повышению престижа профессии изыскателя.

В Минстрое считают, что наличие профессионального праздника «сплотит трудовые коллективы, создаст мотивацию к труду, укрепит традиции и поднимет на новый уровень профориентацию подрастающего поколения».

Отмечать День изыскателя предлагается ежегодно в последнее воскресенье ноября.