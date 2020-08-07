Москва, , 18:23 — REGNUM В Москве до конца 2020 года планируется построить ещё 43 километра дорог. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Помимо этого, в эксплуатацию планируется ввести четыре транспортных сооружения и восемь пешеходных переходов, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Автомобильное движение откроется по новой вылетной магистрали — проспекту Генерала Дорохова на участке от Минской улицы до ТТК, дороге от Марьино до Саларьево, а также реконструируемой трассе от Минского до Боровского шоссе», — рассказал Бочкарев.

При этом чиновник добавил, что с начала 2020 года в столице уже реконструировано и построено около 48 километров дорог.

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