Симферополь, , 17:58 — REGNUM Запрет на работу хостелов на территории Республики Крым продлили до 1 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на соответствующий документ за подписью главы республики.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал изменения в указ повышенной готовности, в соответствии с которыми действие запрета на работу хостелов, а также на организацию конференций и предоставлению ряда образовательных услуг продлено до 1 сентября.

Отметим, что ранее запрет на данные виды деятельности действовал до 1 августа. Режим повышенной готовности в связи с опасностью коронавируса действует с 17 марта.