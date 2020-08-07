Женева, Швейцария, , 17:53 — REGNUM В США в 2021 году будет проведена американская версия песенного конкурса «Евровидение» — American Song Contest. Об этом сообщил 7 августа Европейский вещательный союз (ЕВС).

«Евровидение» приобретает всё большую популярность в мире, и пришло время провести подобное мероприятие в Америке, заявил исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль, отметив, что «любовь к музыке универсальна и способна преодолевать границы и объединять людей».

Предполагается, что в американской версии конкурса будут соревноваться артисты, представляющие разные штаты. Для проведения American Song Contest в США будет создана академия, в рамках которой будет сформировано жюри из популярных артистов и авторитетных представителей музыкальной индустрии.

Даты проведения конкурса пока не называются, но согласно планам, он пройдёт уже после «Евровидения» в Роттертаме, финал которого намечен на 22 мая 2021 года.