Москва, , 17:53 — REGNUM На уходящей неделе российские телеграм-каналы рассказывали про недолговечные розовые парковки для женщин Казани, сбежавших с Мамаева кургана привозных белках и многое другое.

Центральный федеральный округ

«Город по умолчанию» рассказал, что в Москве официально начался сезон продажи арбузов и дынь, в городе открылись 240 бахчевых развалов. Любопытно, что электронная карта этих точек размещена на сайте Правительства Москвы.

В Костроме, пишет «Родина снегурочки», коронавирус продолжает обнажать проблемы города. Жители одного из домов подали в суд на управляющую компанию, которая не обрабатывала подъезд по антивирусным правилам: подъезды мыли без хлорки. Жильцы суд выиграли. Более того, ожидаются новые иски.

Другая коронавирусная проблема проявилась в Калуге. Губернатор объявил прививочную кампанию, указав, что прививки являются приоритетом. Граждане подумали, что вакцинация будет против коронавируса, а не обычного гриппа, причем станет обязательной. Несмотря на опровержения, страхи в области до сих пор не утихли, передает «Калужский мечтатель».

Северо-Западный федеральный округ

Курьезную табличку, связанную с коронавирусом, нашли на Гатчинской улице в Петербурге. На ней написано: «Голуби могут убить тебя! Голуби — переносчики Covid-19 коронавируса. Голубей не кормить!» FlashPiter отмечает, что вообще везде, где фигурирует слово «Гатчина», происходит что-то странное.

«Усы Печорина» рассказали о необычной индексации за сдачу крови в республике Коми. Выплата на питание за безвозмездную сдачу крови увеличилась… на одиннадцать рублей, что многими было воспринято как шутка. «Скорее грустно, нежели смешно», — пишет телеграм-канал.

Приволжский федеральный округ

С Мамаева кургана в Волгограде разбежались белки. В лес на кургане недавно заселили десять беличьих семей. Однако оказалось, что не всем белкам нравится там жить, многие решили поискать места получше. Некоторых видели в других районах, другие просто бегают по улицам, мешая движению транспорта. «Вот так и волгоградцы. Родились в городе-герое, а бегут, куда глаза глядят», — проводит параллель «Сталингумрак».

В Башкирии на днях заметили удивительную картину. «Новости Башкирии и Уфы» передают, что фермер пахал поле на дорогущем «Кадиллаке». Выяснилось, что у фермера сломался трактор, а поле требовалось вспахать. При этом стоимость подобной машины начинается с 5,6 миллионов рублей.

Тем временем в Казани возле большого ТЦ появились специальные парковочные места для женщин. Они были немного шире обычных и выделены розовым цветом, пишет Kazan. Через пару дней «женскую парковку» ликвидировали и закрасили. Причиной стали, вероятно, обвинения в сексизме.

В Самаре на фоне вызванных эпидемией экономических проблем резко упали продажи средств для похудения. «Кто-то скажет, что это общая потребительская тенденция. Мне кажется, что жители нашей страны заподозрили, что в ближайшем будущем их ожидают бесплатные и намного более эффективные средства похудеть», — шутит «Злой самаритянин».

Уральский федеральный округ

На Урале прошел очередной автопробег против коронавируса: православные верующие утроили автомобильный крестный ход. Граждане проезжали по маршруту, который был подобен форме креста, и в каждом храме проводили молебен об укреплении веры и о защите Екатеринбурга от «губительного поветрия и смертоносной заразы», пишет «Уральская телеграмма».

Необычные преступники появились в Челябинске. Они воруют живые изгороди с улиц города. «Южноуральская панорама» сообщает, что городские власти просят челябинцев сообщать о подозрительных работах в темное время суток.

Сибирский федеральный округ

В Красноярске запустили новую, «самокатную уборку». За чистотой улиц теперь следят дворники на электросамокатах. Дворники катаются по карте маршрута, с щипцами и пакетом для мусора, передает ТВК «Красноярск».

Южный федеральный округ

На Кубани решили приостановить дорожные работы, чтобы не мешать туристам добираться до побережья. Здесь отмечают, что только за последнюю неделю июля регион принял 600 тысяч отдыхающих, что превысило половину всех гостей, посетивших Кубань после возобновления сезона. Самая высокая загрузка в Сочи, пишет «Типичный Краснодар».

Северо-Кавказский федеральный округ

Северный Кавказ оказался «очагом радиофобии в России». Здесь проживает наибольшое число тех, кто опасается чипирования с помощью 5G. Это уже выразилось в волнениях. В начале мая в Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи МТС, в итоге несколько тысяч жителей остались без сотовой связи. А в Дагестане на митинге потребовали от местных властей снести вышку для мобильной связи. При этом технология 5G до Северного Кавказа пока еще не добралась, отмечает «Газыри».

Дальневосточный федеральный округ

«Страновед» передает, что на Дальнем Востоке продолжаются акции в поддержку арестованного экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала. Численность участников постепенно снижается, а сами митинги получили броское название «митинги выходного дня».

Во Владивостоке прошел спортивный забег при участии местной администрации. Как пишет «Право руля!», почти все участники не сильно беспокоились о мерах безопасности и были без масок. В маске решил пробежать мэр Владивостока, но в таких условиях он быстро проиграл конкурентам и сошел с дистанции.

На Байкале ищут новые туристические подходы и решили развивать свадебный туризм. «Невозмутимый Иркутск» пишет, что теперь пары могут зарегистрировать брак прямо на берегу озера, подав заявление на сайте Госуслуг.

На Камчатке только за первое полугодие судебные приставы выявили 124 запрещенных предмета, которые пытались пронести в здание суда. Самыми популярными оказались газовое и травматическое оружие, электрошокеры, а также боеприпасы. «Приходить в суд с травматом и боеприпасами — не самая лучшая идея», — отмечает «Мачо с Авачи».

Такие истории рассказывали в Telegram’е на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.