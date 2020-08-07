Москва, , 17:53 — REGNUM В Москве приостанавливает работу сервис премиум-такси Wheely. Об этом 7 августа сообщают «Ведомости», со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что деятельность Wheely прекращается временно. Соответствующее решение было принято в Мещанском районном суде столицы.

Согласно судебному решению компания должна приостановить работу на 90 дней с 7 августа 2020 года. Причиной для приостановки работы стал отказ Wheely предоставлять данные о передвижении своих автомобилей в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы. Компания планирует обжаловать данное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что спрос на каршеринг в Москве должен восстановиться до 2021 года.

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