Бейрут, , 17:37 — REGNUM Четыре больницы пострадали при взрыве на складе порта в Бейруте, передаёт 7 августа Sky News Arabia.

Соответствующее заявление сделал Шараф Абу Шараф, возглавляющий профсоюз врачей Ливана.

Он добавил, что повреждения серьёзные, и что теперь, когда нужно помогать множеству раненых, не хватает медикаментов. По его словам, больницы Бейрута ещё не получили иностранную гумпомощь.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 154 человека погибли и пять тысяч получили травмы при взрыве в порту ливанской столицы вечером 4 августа. Под завалами продолжают находить тела погибших.

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