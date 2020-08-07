Бейрут, , 17:27 — REGNUM Число задержанных ливанскими властями по делу о взрыве в Бейруте достигло 19, передаёт 7 августа LBCI.

В полиции идёт допрос чиновников порта Бейрута. К тому же власти Ливана начали расследование уголовного дела в отношении Шафика Мерхи — гендиректора ливанской таможни.

Не исключена возможность проведения международного расследования трагедии, случившейся в ливанской столице 4 августа 2020 г.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 августа, ливанские власти заявили о задержании по делу о взрыве, прогремевшем в порту Бейрута 4 августа, 16-ти человек, в том числе Мерхи.

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