Москва, , 17:30 — REGNUM В столице закрыто 10 заведений общественного питания за нарушение мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент торговли и услуг Москвы

Пустое кафе Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Помимо этого, в отношении более тысячи организаций общественного питания были составлены протоколы об административных нарушениях. В случае же с закрытием 10 кафе организации систематически нарушали меры профилактики коронавируса.

Отмечается, что основными нарушениями в ресторанах и кафе являются необеспечение социального дистанцирования, отсутствие запаса средств индивидуальной, а также моющих и дезинфицирующих средств.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины граждан РФ боятся заразиться коронавирусом.

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