Череповец, Вологодская область, , 17:25 — REGNUM Подшефный ФосАгро Череповецкий химико-технологический колледж (ЧХТК) стал обладателем гранта Министерства просвещения РФ. Конкурсный отбор состоял из нескольких этапов и в нем приняли участие 854 образовательные организации. ЧХТК единственное учебное заведение из Вологодской области, вошедшее в число победителей. Грант в размере 54,5 млн рублей получен в номинации «Промышленные и инженерные технологии». В гранте свыше 44,9 млн. рублей составили федеральные средства и более 9,5 млн рублей — средства субъекта Федерации.

Директор ЧХТК Елена Быкова отметила, что победа в конкурсе стала результатом последовательной работы по развитию колледжа, которая ведется совместно компанией «ФосАгро» — ведущим работодателем для выпускников ЧХТК. Именно эффективная совместная работа учебного заведения и крупного производителя минеральных удобрений позволила представить на конкурс такой проект, которые удостоился самой высокой оценки комиссии и с точки зрения внедряемых образовательных методик, и с точки зрения финансовой эффективности.

Благодаря гранту и традиционной поддержке компании ФосАгро в ЧХТК будут модернизированы учебно-производственные мастерские и расширится спектр учебных программ. Будет приобретено дополнительное оборудование и программного обеспечения для четырех учебно-производственных мастерских по приоритетным направлениям подготовки. Это позволит создать в ЧХТК современную материально-техническую базу, отвечающую международным стандартам WorldSkills, требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» (нацпроект «Образование»), критериям компании «ФосАгро» и планам стратегического развития Вологодской области.

Кроме того, в новом учебном году специалистам колледжа предстоит разработать не менее 17 программ профессионального обучения и дополнительного профессионального обучения, не менее 8 дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых. Также в планах на 2021 год создание 32 новых, оснащённых современным оборудованием, рабочих мест для студентов. На сегодняшний день колледжем уже проработана и предоставлена в Министерство просвещения РФ документация по обеспечению функционирования создаваемых для студентов рабочих мест, определена концепция брендирования интерьеров четырех модернизируемых мастерских, выбрано учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование.

Традиционно, финансовую поддержку ЧХТК в новом учебном году окажет ФосАгро. Денежные средства, выделенные по Программе развития колледжа, будут направлены в том числе на стимулирование педагогов, которым предстоит разрабатывать профильные учебные программы в рамках гранта.

ЧХТК — базовая профессиональная образовательная организация для череповецкого химического комплекса ФосАгро. Инвестиции компании в проект, в совершенствование материально-технического оснащения колледжа и в развитие образовательных программ, составляют около 500 млн. руб.

«Вместе с Губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым и Правительством Вологодской области мы уделяем много внимания развитию колледжа. Для нас это инвестиция в кадровую безопасность, в будущее нашего предприятия и благополучие региона, важное звено нашей системы подготовки кадров», — подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Колледж признан Региональной инновационной площадкой по реализации нескольких проектов в сфере дуального обучения, интеграции ресурсов образовательного учреждения и предприятия, неоднократно становился лауреатом всероссийских конкурсов и премий как лучшая организация среднего профессионального образования. С 2016 года 23 студента ЧХТК стали призерами чемпионатов по стандартам WorldSkills на региональном, национальном и международном уровнях. 19 студентов колледжа по итогам 2019−2020 учебного года поощрены стипендиями Правительства Российской Федерации.

В феврале 2020 года Череповецкий химико-технологический колледж в ходе рабочего визита в Вологодскую область посетил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил практику наставничества, реализованную в ЧХТК в партнерстве с «ФосАгро», дал высокую оценку системе подготовки кадрового резерва компании и ее работу в области социальной ответственности.

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