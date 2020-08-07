Симферополь, , 17:20 — REGNUM 24 мошеннических сайта с предложениями бронирования по низким ценам несуществующих отелей и пансионатов в Крыму выявлены с начала года республиканским министерством курортов и туризма. В ведомстве просят туристов быть внимательнее и предлагают перед бронированием сверяться с перечнем работающих санаториев и гостиниц на портале правительства Крыма.

«Как правило, мошенники создают сайт на прекративший работу отель или санаторий и предлагают большие скидки в обмен на полную предоплату», — цитирует Интерфакс главу минкурортов Крыма Вадима Волченко. Чиновник добавил, что в ряде случаев специалистам ведомства уже приходилось помогать пострадавшим от мошенников туристов и размещать их в других отелях на льготных условиях.

Всего с начала года от пострадавших в результате действий мошенников туристов поступило 103 жалобы, данные о нарушениях направляются в полицию для возбуждения уголовных дел и блокировки порталов.

Как сообщало ИА REGNUM, курортный сезон в Крыму стартовал с 1 июля, за этот период курорты полуострова посетили более 1,4 млн человек. Уровень бронирования на август достиг 90%.