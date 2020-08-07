Смоленск, , 16:51 — REGNUM Третий этап снятия ограничений, введенных в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, начинает действовать в Смоленской области. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности внёс губернатор Алексей Островский, сообщили в пресс-службе администрации региона 7 августа.

В регионе разрешается проведение физкультурных и спортивных мероприятий без участия зрителей, смогут работать аттракционы, кинотеатры, бассейны и сауны. Также разрешено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), за исключением детского летнего оздоровительного отдыха. Без ограничений смогут работать объекты розничной торговли. Разрешено также проведение культурных, выставочных, просветительских мероприятий при условии, что число участников не превысит 250 человек.

В регионе также отменена изоляция в домашних условиях для граждан, постоянно находящихся на территории Смоленской области, отменены ограничения на допуск учащихся общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, образовательные организации, реализующие дополнительные образовательные программы.

«Все остальные ограничительные мероприятия сохраняются до 24 августа включительно», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, в последние дни в регионе наблюдается устойчивое снижение суточного числа заражённых, на 7 августа зарегистрировано 19 новых носителей коронавируса.