Владимир, , 16:55 — REGNUM 57-летнего жителя Москвы признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, во Владимирской области. Мужчина предлагал желающим покататься на лошадях. Во время одной из таких прогулок турист сломал себе ногу, сообщили 7 августа в пресс-службе СК по Владимирской области.

У мужчины в деревне Старинки Меленковского района имеется дом и несколько лошадей. Житель столицы зарабатывал на прогулках с животными — за час катания на лошадях он брал 600 рублей с посетителей. В июне 2019 года он предоставил 24-летней жительнице Санкт-Петербурга коня по кличке «Забар». В какой-то момент животное перестало слушать команды, изменило ход и скорость, девушка, не удержавшись, выпала из седла. При падении она получила сложный перелом ноги.

Установлено, что после случившегося обвиняемый продолжал оказывать свои незаконные услуги. Так, очередной факт катания туристов зафиксирован в октябре 2019 года.

С учётом всех обстоятельств дела суд признал жителя столицы виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.