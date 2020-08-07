Кемерово, , 16:45 — REGNUM «Разрез Кизайсский» и администрация города Мыски подписали соглашение, в соответствии с которым предприятие выделило 20 млн руб. на реконструкцию спорткомплекса «Олимп». Об этом сообщили в пресс-службе УК «Сибантрацит» («Разрез Кийзасский» входит в группу «Сибантрацит»).

В этом спорткомплексе, расположенном в городе Мыски, выросла плеяда чемпионов мира и Европы. Здесь же тренировался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике (1976 г.) Александр Воронин. Сейчас спортшколу посещают порядка 600 маленьких спортсменов, занимаются и взрослые.

Здание давно нуждается в реконструкции. За 44 года его капитально не ремонтировали. По данным УК «Сибантрацит», в здании будет проведена перепланировка, будут отремонтированы внутренние помещения, заменены инженерные коммуникации, возведена новая кровля и отремонтирован фасад. В спортзалах появятся новое покрытие и инвентарь. Реконструкция будет завершена в 2021 году.

«Разрез принял решение к 300-летию Кузбасса отремонтировать «Олимп», вместе с главой Мысков мы посчитали, что это будет очень хороший подарок для мысковчан», — рассказалАндрей Борщевич, генеральный директор ООО «УК Сибантрацит Мыски».

При подписании соглашения с «Разрезом Кийзасский» глава Мысков Евгений Тимофеев отметил, предприятие вносит большой вклад в развитие инфраструктуры, социальных объектов области и города.

В 2020 г. на средства предприятия были отремонтированы школа №3, центр творческого развития и гуманитарного образования имени Геннадия Неунывахина. Ведется обновление городской библиотеки, дворца культуры «Юбилейный».

Проект по реконструкции спортивного комплекса «Олимп» реализуется сверх обязательств «Разреза Кийзасского», предусмотренных соглашением о социально-экономическом партнерстве с Мысковским городским округом. В прошлом году на социальные и благотворительные цели в Кузбассе «Разрез Кийзасский» потратил 255,5 млн руб., говорится в пресс-релизе УК «Сибантрацит».