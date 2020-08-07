Махачкала, , 16:37 — REGNUM Следователи предъявили обвинение 11 фигурантам уголовного дела о хищении и незаконной продаже земель в Дербентском районе Дагестана. В их числе и бывший и. о, главы муниципалитета Фуад Шихиев, сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Напомним, Шихиев был задержан 30 июля. По версии следствия, в мае 2018 года он создал организованную преступную группу, которая занималась хищением и продажей земельных участков в Дербентском районе. К июню 2020 года членами банды было похищено более 500 участков общей рыночной стоимостью свыше 200 млн рублей.

Вместе с Шихиевым задержали двоих глав сел района и ряд должностных лиц МФЦ и управления Росреестра по Дагестану. В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. По ходатайству следствия все они арестованы до 30 сентября.

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