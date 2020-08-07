Мурманск, , 16:32 — REGNUM С начала лета в Мурманской области по решению суда за нарушения масочного режима к административной ответственности было привлечено восемь юридических, а также одно физическое лицо. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Нарушения масочного режима были зафиксированы в ходе проверок специалистами Управления Роспотребнадзора по Мурманской области. По девяти случаям решение суда уже вынесено, ещё 12 протоколов находятся на рассмотрении.

Общая сумма штрафов составила 1 507 500 рублей.