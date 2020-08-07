Пенза, , 18:21 — REGNUM В Пензе в пятницу, 7 августа провели торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя — открыли обновленную галерею передовиков производства. На доску почета занесли строительные компании, показавшие наивысшие результаты и лучших мастеров отрасли. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

В церемонии приняли участие губернатор области Иван Белозерцев, и.о. главы Пензы Иван Краснов, мэр Андрей Лузгин и другие официальные лица и представители строительной сферы. Глава региона поблагодарил строителей за их вклад в развитие области и поздравил с наступающим праздником.

В галерею почета строителей Пензенской области занесли 11 человек, еще 20 — в качестве передовиков производства. Всего наградили, вручили почетные грамоты и благодарности более 80-ти строителям.

Всего в строительной сфере области трудятся порядка 20 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по федеральному проекту «Жилье» в текущем году введут в эксплуатацию в Пензенской области более 1 млн кв. метров жилья.

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