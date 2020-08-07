Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM Новый кампус Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, с лабораторными и учебными корпусами, может быть построен в Веревском поселении Гатчинского района Ленинградской области. К теме переезда в Ленинградскую область готов вернуться и СПбГУ. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе областной администрации.

В настоящий момент Педиатрический университет ведет переговоры о размещении нового кампуса на территории Ленобласти, такую же возможность по-прежнему рассматривает и Санкт-Петербургский государственный университет, заявляют в областной власти.

Напомним, ранее предполагалось построить кампус Санкт-Петербургского государственного университета в поселке Верево Гатчинского района Ленинградской области. Там собирались построить общежития для студентов, жилье для преподавателей, научно-исследовательские лаборатории, клинику и спортивные сооружения. Для сообщения кампуса с Петербургом предполагалось создать линию скоростной железной дороги.

Однако в 2019 году строительство кампуса за 45 млрд рублей решено было перенести на бывшие совхозные поля в Шушарах (Пушкинский район Санкт-Петербурга). Это, как и сама идея переезда вуза куда-либо за пределы центра Петербурга, вызвало мощное сопротивление со стороны университетской общественности и научно-образовательной сферы Петербурга в целом.

В октябре 2019 года Санкт-Петербургский государственный университет решил приостановить на неопределенный срок подготовку к переезду в Пушкинский район, так как поступили предложения по изменению проекта.

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