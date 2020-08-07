Ростов-на-Дону, , 16:06 — REGNUM Работникам лесного хозяйства Ростовской области передадут беспилотные летательные аппараты. В настоящее время в минприроды поступило четыре квадрокоптера, сообщили ИА REGNUM в ведомстве 7 августа.

Квадрокоптер Donland.ru

С помощью техники сотрудники лесопожарных служб будут мониторить обстановку в наиболее крупных лесных массивах. Беспилотники помогут выявить очаги пожаров и нарушений природоохранного законодательства. До конца 2020 года планируется закупить ещё четыре квадрокоптера.

Отмечается, что в 2019 году работники лесного хозяйства получили пять квадрокоптеров, с помощью которых специалисты контролируют обстановку в донских лесах.