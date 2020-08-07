Красногорск, , 16:06 — REGNUM В Подмосковье собрания собственников жилья все чаще проводятся в электронной форме. Об этом 7 августа сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Так, за первые шесть месяцев 2020 года собраний собственников жилья в электронной форме проведено на 15% больше, чем за весь предыдущий год. Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский в плане охвата домой прирост оказался ещё выше.

«На август текущего года на электронный формат голосования перешли уже 4727 многоквартирных домов — это более чем в два раза превышает показатели за весь прошлый год. В 2019 году количество домов, выбравших современный метод проведения общих собраний собственников, составило 2039», — заявил Велиховский.

Чиновник подчеркнул, что онлайн-голосования полностью исключают возможность манипуляций, искажения и подтасовки результатов. В планах регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства перевести на электронный формат собраний все многоквартирные дома в Подмосковье.

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