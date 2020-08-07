Москва, , 15:56 — REGNUM Бывший руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) Александр Сорочкин избежал уголовного преследования по делу о вымогательстве взятки у экс-начальника ЦСКА Михаила Барышева. Как заявил близкий к следствию источник ТАСС, следователи центрального аппарата СК РФ возбуждать дело отказались.

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«По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Сорочкина», — заявил собеседник.

Официального подтверждения этой информации от следственных органов и прокуратуры пока не поступало.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава ЦСКА Михаил Барышев, который также является экс-начальником главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) Минобороны РФ, был задержан в Москве в ноябре 2018 года по подозрению в хищениях. Речь идёт о периоде его работы в ЦСКА в 2017 году — об эпизодах, связанных со строительством спортивных объектов клуба. Также его заподозрили во взятках во время проведения III зимних Всемирных военных игр, проходивших в 2017 году в Сочи.

Добавим, что в апреле 2020 года президент РФ подписал указ об освобождении генерал-полковника юстиции Александра Сорочкина от занимаемой должности. Он был уволен с военной службы.