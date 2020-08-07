Нур-Султан, , 15:55 — REGNUM Совместное предприятие по производству вакцин против коронавируса планируют создать Россия и Казахстан. Об этом 7 августа заявил председатель правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

7 августа глава фонда встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Есимов доложил о деятельности фонда по борьбе с распространением инфекции.

Глава «Самрук-Казына» добавила, что за счет средств компании закуплено 100 автомобилей скорой помощи, 1 тыс. кислородных концентраторов, 50 аппаратов ИВЛ, 1 тыс. пульсоксиметров и 3 тыс. препаратов «Авифавир».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа представитель министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов заявил, что около 2,2 млн человек в республике получат вакцину против коронавируса бесплатно.

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