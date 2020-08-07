Брянск, , 15:57 — REGNUM Около 48,4 млн рублей выделено на ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в Брянской области в 2020 году. На эти средства капитально обновят 36 амбулаторий, сообщил 7 августа губернатор Александр Богомаз.

По региональной программе ФАПы не только отремонтируют, но и закупят для них современное медицинское оборудование. В 2020 году капитальный ремонт ждёт 36 амбулаторий, в, Рассухе, Старой Мармазовке и Дмитрове возведут новые фельдшерско-акушерские пункты.

«Развитие системы здравоохранения первичного звена — залог оказания своевременной медицинской помощи. Оснащение ФАПов современным медицинским оборудованием, строительство новых амбулаторий в отдалённых населённых пунктах необходимо для оказания качественной медицинской помощи местным жителям», — написал глава региона на своей странице в социальной сети.

До 2000-х годов в регионе было построено более 500 амбулаторий. Несмотря на соответствие всем нормативам, назрела потребность в их переоснащении и капитальном ремонте.