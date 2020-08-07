Уфа, , 16:01 — REGNUM Бывшего начальника отдела снабжения унитарного предприятия обвиняют в мошенничестве в Уфе. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Отмечается, что весной прошлого года 45-летний обвиняемый занимал должность начальника отдела материального технического снабжения МУП «Спецавтохозяйство». По версии следствия, подозреваемый сообщил знакомому бизнесмену о том, что сможет содействовать ускорению погашения кредиторской задолженности этого предприятия перед двумя фирмами, которыми руководили бизнесмен и его сын.

За это, как считают следователи, фигурант уголовного дела потребовал передать ему часть полученных денег, которые он, якобы намеревался передать руководству предприятия. На самом же деле, как установили следователи, он не мог ускорить процедуру оплаты, поскольку не обладал такими полномочиями. А деньги он планировал забрать себе.

Отмечается, что обвиняемый узнал о том, что предприятие планирует погасить задолженность и рассказал об этом бизнесмену. При этом он представил это своей заслугой. По версии следствия, предприниматель передал фигуранту уголовного дела 120 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, совершенное с использованием своего служебного положения.

Сообщается, что обвиняемый был задержан с поличным сотрудниками УФСБ РФ по региону. Свою вину мужчина не признал. На его имущество был наложен арест. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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