Москва, , 15:52 — REGNUM Возобновляется железнодорожное сообщение России и Абхазии. Спустя четыре месяца поезда на курорты пойдут из трёх городов Российской Федерации, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, с 7 августа в Сухум будут ходить поезда из Москвы (ежедневно), Санкт-Петербурга (несколько раз в неделю), а с 15 августа — из Самары. Также с 15 августа впервые начинает курсировать турпоезд по маршруту Туапсе — Гагра.

Пока билетов на поезд Москва-Сухум в продаже пока нет. До прекращения железнодорожного сообщения стоимость билета составляла от 3 тыс. до 7,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, турпоператоры по мере повышения спроса на курорты Абхазии ожидают рост цен на размещения в отелях на 10−15%.

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