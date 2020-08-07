Оттава, , 15:56 — REGNUM Актёр Брент Карвер, известный по выступлениям на Бродвее, ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщает The New York Post.

Карвер скончался 4 августа в своём доме в канадском городе Кранбрук. Причина его смерти не названа.

Родственники актёра отметили, что он любил выступления настолько же, насколько интересовался жизнью, был предан семье, друзьям и любимым питомцам.

Карвер получил премию «Тони» за участие в мюзикле «Поцелуй женщины-паука». Он также выступал в мюзикле «Парад», снимался в фильмах «Легенда Сонной Лощины», «Ромео и Джульетта», «Война миров» и других.