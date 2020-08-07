Ставрополь, , 16:00 — REGNUM Ставропольская краевая инфекционная больница в условиях пандемии коронавируса остро нуждалась в новом диагностическом оборудовании. Оно уже закуплено и поставлено в медучреждение, сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе минздрава региона.

Больница теперь располагает новым передвижным рентгенодиагностическим цифровым аппаратом. Приобретен и компьютерный томограф, использование которого рекомендовано для диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Для диагностического отделения также купили флюорограф.

«Все работы по подготовке помещений для нового диагностического оборудования проведены в кратчайшие сроки с соблюдением требований СанПиН», — приводятся в сообщении слова первого замминистра здравоохранения края Юрия Литвинова.

По данным на утро 7 августа на Ставрополье зарегистрировано 8999 случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели в крае 6172 носителя инфекции, 172 человека с подтвержденным диагнозом скончались.