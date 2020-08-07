Лондон, , 15:48 — REGNUM Официальный кот-мышелов министерства иностранных дел Великобритании по кличке Палмерстон вышел в отставку. Сообщение об этом опубликовано 7 августа в телеграм-канале британского посольства в Москве.

Во время пандемии коронавируса кот жил в загородном доме одного из сотрудников ведомства. Там ему понравилось лазать по деревьям и исследовать луга.

«Кажется, что размеренная жизнь за городом ему понравилась, и он решил уйти на заслуженный отдых», — говорится в сообщении.

Палмерстона поблагодарили за усердную работу и пожелали интересной жизни на новом месте. Кот, названный в честь британского государственного деятеля Генри Палмерстона, служил в МИД с 2016 года и уничтожил за прошедший период 27 мышей.

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