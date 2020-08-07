Чебоксары, , 15:46 — REGNUM В Чувашии в выходные дни, 8−9 августа, сохранится тёплая погода, но затем начнётся похолодание. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, в ближайшие дни в республике сохранится тёплая погода с небольшой вероятностью осадков, прогнозируется +20…+25 градусов. При этом будет северный ветер 6−11 м/с.

Затем ожидается приход холодной воздушной массы, в результате в начале следующей недели температура снизится до +15…+20 градусов.

По предварительным данным, во второй половине августа среднесуточная температура воздуха станет холоднее климатической нормы. При этом не исключается, что метеорологическая осень в этом году начнется на две недели раньше обычного. Вероятность обильных осадков прогнозируется не ранее 23 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в отдельных районах Чувашии наблюдается почвенная засуха.

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