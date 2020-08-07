Волгоград, , 15:43 — REGNUM Пациентка, летальный исход которой зарегистрирован 7 августа в Волгоградской области, отказывалась от госпитализации. Об этом заявили в региональном оперативном штабе.

68-летняя жительница Волгограда своевременно обратилась за помощью к врачам. Но дважды отказывалась от госпитализации, решив получать лечение амбулаторно. При очередном ухудшении самочувствия её госпитализировали в реанимацию Волгоградского областного клинического госпиталя ветеранов войн. У пациентки диагностировали коронавирус с двусторонней пневмонией, имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет.

В волгоградских стационарах сейчас на лечении с подтверждённым коронавирусом находятся 3555 человек, в том числе 210 детей.