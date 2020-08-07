Ханты-Мансийск, , 15:37 — REGNUM В Югре за 6 августа обнаружено ещё 143 случая короанвирусной инфекции. Об этом сообщает оперштаб.

Новые заболевшие COVID-19 выявлены в 17 территориях. Основная часть приходится на Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. У 89 граждан отмечались признаки ОРВИ, ещё у 42-х — пневмония, а у 12 заболевание протекало бессимптомно.

С начала эпидемии в регионе зафиксировано 17 492 случая COVID-19. 53 пациента находятся в тяжёлом состоянии, 36 подключены к аппаратам ИВЛ. За период эпидемии умерли 137 граждан.