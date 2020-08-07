Архангельск, , 15:37 — REGNUM Власти Архангельской области приняли решение ослабить режим повышенной готовности, введенный для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в течение последних четырех недель фиксируется постепенное снижение заболеваемости.

«С учетом этого, а также в условиях достаточного свободного коечного фонда для оказания помощи пациентам с COVID-19 принято решение приступить к дифференцированному постепенному снятию ограничительных мер», — отметили в правительстве.

При этом ряд решений вводится сначала для всей территории Архангельской области, а в областном центре их планируется реализовать на неделю позже — при условии, что эпидситуация в столице региона не ухудшится.

С 10 августа в области отменяется режим изоляции для граждан в возрасте 65+ и лиц с определенными заболеваниями.

С 8 августа снимается ограничение на деятельность организаций общественного питания на всей территории области, за исключением Архангельска. При этом сохраняется запрет на проведение массовых торжеств, банкетов, дискотек, работу танцплощадок и кальянных. В областном центре рестораны, кафе и другие заведения общепита смогут возобновить работу с 15 августа с указанными ограничениями, при условии сохранения в городе положительной динамики по заболеваемости.

С 8 августа на территории области, за исключением Архангельска, могут начать работу фитнес-центры, спортивные клубы при соблюдении ряда обязательных требований. В Архангельске такие организации возобновят свою деятельность с 15 августа. В Архангельске в 8 августа с 15 до 30 человек могут быть увеличены группы для занятий спортом на свежем воздухе.

С 8 августа на территории области, за исключением Архангельска, возобновляется физкультурно-оздоровительная деятельность. В частности, могут приступить к работе сауны, бани, душевые. В Архангельске такие организации возобновят свою деятельность с 15 августа, если иного не потребует эпидситуация. Что касается соляриев, салонов для снижения веса и похудения, то они могут приступить к приему посетителей уже с 8 августа — на всей территории области, включая Архангельск.

Указом отменяется формат дистанционного обучения, а также нормы по дежурным группам в детских садах. Дошкольные образовательные учреждения могут возобновить работу в привычном режиме, а школы готовятся принять учащихся с 1 сентября. При этом для системы образования разработан целый блок требований, которые должны соблюдаться в обязательном порядке.

До 1 сентября продлевается запрет на: работу кинотеатров; деятельность в области отдыха и развлечений; деятельность по предоставлению услуг для организации процесса курения кальянов; деятельность салонов татуажа и пирсинга; деятельность букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, ломбардов, а также микрофинансовых организаций.

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, а также обязательный масочный режим в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Соловецком.