Москва, , 15:49 — REGNUM Свой комментарий по поводу сообщений о том, что вакцина от коронавирусной инфекции, которая создана в России, будет в скором времени зарегистрирована, дал 7 августа вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

По мнению вирусолога, это настолько важно, что даже не подлежит обсуждению и тут можно только напомнить, что данную вакцину ожидает весь мир.

«А в нашей стране, более того — в нашем центре, где я имею честь работать 65 лет без перерыва, эту вакцину сделали первыми», — заявил Зуев в беседе с RT.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев рассказал о том, что регистрация вакцины, которая была разработана в центре имени Гамалеи, может состояться уже 12 августа.