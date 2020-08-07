Пенза, , 15:37 — REGNUM В Пензе с 10:00 16 августа в сквере имени М. Ю. Лермонтова проведут областной праздник православной культуры «Пензенский Спас!». Об этом информирует пресс-служба регионального минкультуры.

Традиционно в августе отмечаются три Спаса — медовый, яблочный, ореховый, которые посвящены сбору урожая. На воскресном мероприятии будут представлены выставки изделий народных художественных промыслов, меда, яблок, образцов национальных кухонь, спортплощадка, фотозоны, мастер-классы, детские игровые площадки. Кроме того, на протяжении всего дня для желающих проведут экскурсии с посещением Спасского кафедрального собора. На центральной площадке состоятся выступления творческих коллективов из 27 районов региона. Специальным приглашенным гостем мероприятия будет поп-фолк группа из Саранска «Земляки».

Организаторы утверждают, что изюминкой праздника станет 14-метровый Спасский пирог.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Карачаево-Черкесии проходит фестиваль мировых рекордов. В рамках мероприятия планируется, кроме спортивных рекордов, установить еще один — по приготовлению хычинов. Рекорд будет состоять в числе приготовленных пирогов, которые являются национальным блюдом карачаево-балкарской кухни.

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