Уральск, Казахстан, , 15:27 — REGNUM Заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Западно-Казахстанской области подозревается в хищении 50 млн тенге ($119 тыс.). Об этом сообщил представитель агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

По его словам, с августа по декабрь 2019 года чиновник в сговоре с подрядной организацией похитил бюджетные средства, выделенные на ремонт 46 домов в городе Арыси, где произошел взрыв на складе с боеприпасами.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года на территории воинской части в городе Арыси произошел взрыв и пожар на складе боеприпасов. Все население города было эвакуировано, повреждения получили около 90% домов.

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