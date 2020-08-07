Ставрополь, , 15:23 — REGNUM В Ставропольском крае находятся на лечении в настоящее время 2655 пациентов, у которых выявлен коронавирус. Это самый большой показатель в Северо-Кавказском федеральном округе. Такие данные приводит 7 августа федеральный оперативный штаб.

Вторым субъектом в округе по числу активных больных является Карачаево-Черкесия, где на лечении находятся 1110 пациентов. Меньше всего осталось больных, которые в настоящее время проходят лечение от опасного вируса, в Кабардино-Балкарии — 356 человек. В этом субъекте вылечились от COVID-19 почти 93% больных.

В остальных субъектах ситуация выглядит следующим образом: в Чечне численность активных пациентов с COVID-19 составляет 691 человек, в Ингушетии — 527, Дагестане — 516, Северной Осетии — 407.

Самое большое число случаев смертельного заболевания зафиксировано в Дагестане — 461. Ставрополье занимает в этом скорбном списке второе место — 172 скончавшихся. В Ингушетии умерли 74 пациента с COVID-19, в Кабардино-Балкарии — 73, Северной Осетии — 67, Чечне — 33, Карачаево-Черкесии — 24.