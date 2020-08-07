Кампала, , 15:44 — REGNUM Любой человек, уличенный в мошенничестве на едином государственном экзамене в Уганде, будет заключен в тюрьму сроком на 10 лет или будет вынужден заплатить штраф в размере 40 миллионов угандийских шиллингов (10,8 тыс долларов США), если новый законопроект будет принят. Об этом передаёт Daily Monitor Uganda.

Новый законопроект (получивший название «Uneb Bill 2020», внесенный в парламент Национальным экзаменационным Советом Уганды (Uneb), также предусматривает аналогичное наказание для лиц, которые незаконно присваивали регистрационные взносы за экзамены от кандидатов.

Джон Златоуст Муйинго, министр высшего образования Уганды, заявил, что если законопроект будет принят парламентом, то он будет препятствовать злоупотреблениям в ходе экзаменационного процесса.

«Нынешний закон Uneb сквозь пальцы смотрит на халатность на экзаменах, но если новый законопроект, который мы составили, станет законом, это станет трудно, потому что любой, кто будет вовлечен в экзаменационную халатность, будет оштрафован на 40 миллионов угандийских шиллингов или будет заключен в тюрьму не более чем на 10 лет», — сказал Муйинго.

По словам исполнительного секретаря Uneb Даниэля Одонго, новый законопроект предусматривает, что любое лицо, которое без законных полномочий, до или во время экзамена, дает экзаменационную работу кандидату или вносит изменения в первоначальный бланк ответов кандидата, будет наказано.