Стокгольм, , 15:35 — REGNUM За прошедшие сутки в Швеции от COVID-19 не умер ни один человек. Такие данные 7 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Более того, ведомству пришлось впервые сообщить об отрицательном приросте умерших от COVID-19 — «-3». Дело в том, что трое граждан ранее были ошибочно учтены в общем списке летальных случаев. В результате выяснилось, что причина их смерти не связана с COVID-19. Статистику в ведомстве исправили.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 763 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 82 323 человека. За сутки было выявлено 356 новых случаев заражения.

По состоянию на 7 августа, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 36 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 527 человек.