Владимир, , 15:22 — REGNUM Основные несущие конструкции Владимирского областного академического театра драмы, пострадавшие от пожара, обследовали специалисты. По заключению экспертов, они работоспособны и выдержат последующую нагрузку, сообщили 7 августа в пресс-службе администрации Владимирской области.

Обследование несущих конструкций театра проводило областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро. По предварительным данным, основные конструкции работоспособны и выдержат последующую нагрузку. Окончательное заключение представят после 15 августа. Восстановление здания театра готово поддержать регион министерство культуры РФ. Для этого необходимо разработать соответствующую документацию. При региональном департаменте культуры по поручению губернатора Владимира Сипягина создана рабочая группа. Она занимается вопросами реконструкции, расходования денежных средств, поступивших в театр в качестве благотворительной помощи и подготовкой «дорожной карты».

«Для нас сейчас очень важно объединить усилия с нашими коллегами — специалистами по строительству и архитектуре, общественностью, создать оперативно работающую объединённую структуру, которая могла бы принимать квалифицированные решения по вопросам восстановления здания в кратчайшие, с учётом необходимых процедурных моментов, сроки. Рабочая группа призвана решать эту задачу. Мы очень благодарны за поддержку министерству культуры России, министру культуры Ольге Любимовой и нашим федеральным коллегам — экспертам, которые присоединились к рабочей группе», — отметила директор Департамента культуры Алиса Бирюкова.

По словам директора театра Бориса Гунина, на внебюджетный счёт учреждения в виде добровольных пожертвований поступило почти 700 тысяч рублей. Более половины из них направили на расчистку театра после пожара и вывоз мусора.

Владимирский драмтеатр загорелся 29 июня 2020 года. Площадь возгорания составила 500 кв.м. Огнём были повреждены сцена, зал и фойе.