Париж, , 15:14 — REGNUM Во Франции взяли под стражу мужчину в рамках расследования пожара, уничтожившего 165 гектаров соснового леса в городе Англет, расположенного на западе страны, передает BFM TV.

Подозреваемый был арестован и заключен под стражу в рамках расследования пожара в Англете. Ожидается, что он предстанет перед судом 7 августа 2020 года.

В ходе расследования прокуратура пришла к выводу, что причиной пожара мог быть человеческий фактор.

Напомним, пожар возник вечером 30 июля в лесу вблизи города Англет. Местных жителей пришлось эвакуировать. Шесть домов были уничтожены пламенем. В тушении пожара были задействованы около 150 пожарных.

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