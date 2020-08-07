Ростов-на-Дону, , 15:14 — REGNUM Диагноз Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) после укусов клещей в Ростовской области с начала текущего года поставлен 16 пострадавшим. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случаи заболевания зарегистрированы на территории десяти муниципальных образований. При этом трое заболевших — это жители Сальского района. По два случая подтверждены в Красносулинском, Октябрьском, Зимовниковском и Орловском районах, по одному — в Волгодонске и Зверево, а также Целинском, Пролетарском, Морозовском районах. При этом показатель заболеваемости лихорадкой втрое ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

Общее число пострадавших от укусов клещей в Ростовской области достигло 3 тыс. 398 человек, в том числе 1 тыс. 294 детей в возрасте до 14 лет. Эти показатели также ниже прошлогодних.

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