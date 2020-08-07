Варшава, , 15:18 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Польши подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 809 и превысило 50 тыс. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба польского минздрава.

По данным министерства, в настоящее время на территории страны выявлено в общей сложности 50 324 случая заражения SARS-CoV-2.

Также сообщается, что за это же время в Польше было зафиксировано 13 скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1878.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 36 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главного эпидемиолога шведского региона Сконе Маттиас Вальдека сообщил, что в настоящее время распространение коронавируса в этой части Швеции усиливается.