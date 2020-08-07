Магас, , 15:10 — REGNUM Информация о якобы обнаруженном среди убитых в Ингушетии боевиков известном борце, чемпионе Азии 2018 года Муслиме Евлоеве не подтвердилась. Убит его родственник, а самому ему удалось сбежать, пишет ТАСС.

В настоящее время личности бандитов, ликвидированных в ходе контртеррористической операции в Назрани, установлены, спортсмена Евлоева среди них нет.

Ранее источники информагентства сообщали, что один из нейтрализованных в ходе спецоперации в ингушском городе Назрани бандитов опознан как спортсмен Муслим Евлоев. Помимо этого, в СМИ прошла информация о том, что один из убитых является 27-летним жителем республики Мовсаром Евлоевым.

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