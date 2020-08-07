Уфа, , 15:13 — REGNUM Сильные ливни, грозы и град ожидаются в Башкирии. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Башкирского УГМС).

По сообщению пресс-службы ведомства, 8 и 9 августа на территории республики местами ожидают сильные ливни, град, грозы, а также усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.

Специалисты рекомендуют соблюдать правила безопасности.

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