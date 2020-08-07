Москва, , 15:08 — REGNUM Президент Дональд Трамп продолжает разруливать созданную им же интригу вокруг TikTok, и, следуя своему опыту продавца и телеведущего, нагнетает напряжение, вынуждая остальных действовать немедленно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Через 45 дней любые сделки с китайской ByteDance, владеющей TikTok, будут американским компаниям запрещены.

ByteDance (или, по-китайски, TouTiao) — это сейчас самый крупный в мире «единорог», то есть непубличная компания с капитализацией $140 млрд. Это в четыре раза дороже, чем крупнейшие американские единороги — SpaceX Илона Маска и Stripe.

Понятно, что американские компании не в восторге от потери таких партнёров, не говоря уже о инвестиционном сообществе, которого лишают потенциального праздника на фондовом рынке от гипотетического IPO этой компании. Да и среди инвесторов ByteDance есть венчурные фонды Силиконовой Долины, такие как Sequoia Capital, а заодно и Bank of America.

Внимание теперь приковано к действиям Сатьи Наделлы, главы Microsoft, пытающейся приобрести бизнес TikTok в США, и ближайших союзников. Словно герой триллера, Наделла должен решить пазл за 45 дней.

Акции Microsoft находятся сегодня на высочайшем за историю уровне — $216,35, что свидетельствует о вере рынка в проворство Наделлы и его умение улаживать конфликты.

Microsoft приобретает в среднем шесть компаний в год, хотя и не в таких стрессовых ситуаций.

Среди известных покупок — электронная почта Hotmail, первый и самый популярный в 90-е почтовый сервис на основе браузера, а не клиента, мессенджер Skype и социальная сеть LinkedIn.

TikTok важен для Microsoft, поскольку этот мессенджер выбрало новое поколение — те, кто не пойдёт в Facebook и WhatsApp, уже окуппированные папашами и мамашами.

Даже у нас сейчас в каждом дворе в адрес Трампа несутся проклятия из уст младших школьников, переживающих за любимое приложение. Шумной толпой к ним присоединяются и американские аналитики, обсуждающие начало наступления государственной цензуры на мобильные приложения, которые раньше, в отличие от СМИ, не охраняли от зарубежных собственников.

6 августа акции Microsoft выросли ещё на 1,6%. Правда, одновременно акции Facebook подорожали на 6,5%. Марк Цукерберг не терял время и спешно вывел на рынок клон TikTok под названием Intagram Reels.

В случае, если сделка между Microsoft и TikTok сорвётся, 100 миллионов американских пользователей китайского менеджера потенциально могут достаться этому приложению.

Но даже если она и состоится, опыт показывает, что подобные проекты, оказавшись во владении софтверного гиганта, угасают при попытке встроить их в экосистему услуг для малого бизнеса — а именно это с ними обычно пытается сделать покупатель. Если судить по реакции фондового рынка, то пока в выигрыше Цукерберг», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok», запрещаюий на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением.

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