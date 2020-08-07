Вашингтон, 7 августа 2020, 15:02 — REGNUM В Соединенных Штатах за прошедшие сутки выявлено более 59 тыс. случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Таким образом, общее число выявленных случаев заражения достигло 4,88 млн. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались свыше 160 тыс. человек, выздоровели — более 1,5 млн.
Всего в мире выявлено 19 млн случаев заражения, скончались — 715 тыс., выздоровели — свыше 11 млн.
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