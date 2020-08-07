Ташкент, , 15:02 — REGNUM Студенты высших учебных заведений Узбекистана начнут учебный год в дистанционном формате. Об этом 7 августа заявил председатель республиканского совета высшего образования Уктам Умурзаков, сообщает агентство «УзА».

По его словам, дистанционное обучение не может заменить традиционную систему образования. Умурзаков выразил надежду, что после приема студентов первых курсов вузы республики вернутся к традиционной системе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил организовать проведение вступительных экзаменов в вузы республики на открытых стадионах.

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