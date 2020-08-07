Волгоград, , 15:04 — REGNUM Бывшего начальника УМВД по Волгограда, полковника милиции в отставке Александра Власа похоронили 7 августа в Волгограде. Он скоропостижно скончался в инфекционном госпитале для пациентов с коронавирусом на базе городской больницы № 4.

Александр Влас возглавлял УВД Волгограда с 2003 по 2009 годы. В июле 2020 года его госпитализировали в инфекционный госпиталь, затем перевели в реанимацию. 5 августа полицейский скончался.

«К сожалению, враг оказался сильнее. Я низко кланяюсь всем врачам — всем, кто сражался за его жизнь, сражается за жизни волгоградцев, жизни наших коллег. Медикам сейчас приходится сложнее всех», — сказал на церемонии прощания начальник областного главка Александр Кравченко.

Официальную причину смерти ещё не назвали. По предварительным данным, Влас скончался от осложнений на фоне коронавирусной инфекции, сообщает издание «V1.ru».