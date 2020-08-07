Тбилиси, , 15:11 — REGNUM Представители Программы развития ООН (ПРООН) передали в качестве гуманитарной помощи медицинское оборудование и бытовую технику муниципальным приютам для бездомных и пожилых людей в Тбилиси, Рустави и Самтредиа. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба офиса ПРООН в Грузии.

Сообщается, что оплатили гуманитарную помощь правительство Дании и Фонд помощи в связи с пандемией при ООН. Привезла ее в приюты постоянный координатор ПРООН в Грузии Луиза Винтон.

«Для людей, которым негде жить, пандемия COVID-19 может быть опасной для жизни, — сказала Винтон. — Поэтому мы рады, что муниципальные приюты могут предоставить убежище».

Стоит отметить, что Грузия стала одной из первых из 46 стран, получивших право на финансирование из Фонда помощи в связи с пандемией. В стране добились низких показателей распространения коронавируса, но экономка оказалась после этого в тяжелом положении.

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